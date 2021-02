Niña que resultó gravemente herida en el accidente ocasionado por Britt Reid sale del coma

Luego de 11 días del accidente en el que Britt Reid, el hijo del entrenador en jefe de los Kansas City Chiefs golpeó con su vehículo a dos autos en un accidente en el que dos niños resultaron heridos, uno de ellos despertó del coma.

Ariel Young, una pequeña de 5 años se llevó la peor parte y permanecía en coma desde el 4 de febrero, despertó el lunes pasado, aunque no se especificaron más detalles sobre su estado de salud.

La noticia se dio a través de la página GoFundMe, misma que la familia de la niña utiliza para recaudar fondos para los gastos médicos. “Ariel está despierta”, escribió su prima Tiffany Verhulst en el sitio web.

