USCIS ya no acepta más solicitudes de visas de trabajo H-1B para el año fiscal 2021

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció este martes que ya no está aceptando más solicitudes de visa H-1B (para trabajadores especializados) debido a que ha alcanzado el cupo del año fiscal 2021. El proceso volverá a abrirse para el próximo 2022.

“Hemos completado el envío de las notificaciones de no selección a las cuentas en línea de los solicitantes”, escribió la agencia federal en un comunicado en el que también indica el mensaje que aparecerá en sus cuentas de USCIS a las personas que no han sido seleccionadas: “Not Selected: Not selected for this fiscal year. (No Seleccionado: No seleccionado para este año fiscal)”.

En qué casos USCIS seguirá aceptando solicitudes

“Continuaremos la aceptación y procesamiento de peticiones que están exentas de la cantidad máxima reglamentaria”, aclara USCIS. El servicio continuará tramitando peticiones para trabajadores actuales con visas H1-B que buscan:

Extender el tiempo que pueden permanecer en Estados Unidos.

que pueden permanecer en Estados Unidos. Cambiar sus términos de empleo .

. Cambiar de empleadores .

. Trabajar simultáneamente en una segunda posición H-1B.

Para que sirven las visas H-1B

Las visas H-1B son una herramienta que permite a empresas estadounidenses contratar a extranjeros para trabajos especializados. Por tanto, una parte del trámite corre a cargo de los empleadores.

El Congreso ha establecido para el año fiscal 2021 -que acaba el 30 de septiembre de 2021) un límite 65,000 para este tipo de visas en su categoría regular y de 20,000 para excepciones de posgrado (para las personas que han realizado una maestría).