Gobernador de California anuncia aprobación de rescate económico para pequeñas empresas y cheques de estímulo para indocumentados

El gobernador del estado dorado, Gavin Newsom aseguró este miércoles que el legislativo y su oficina aprobaron un programa de rescate económico para pequeñas empresas del estado con $2,000 millones de dólares en fondos de ayuda, que incluye entre otras cosas, la suspensión de los costos de licencia de 59,000 bares y 600,000 comercios de barberías y salones de belleza, además de ayuda directa para los indocumentados.

El paquete anunciado por el gobernador se da gracias a un acuerdo de acciones inmediatas que fue alcanzado entre la administración de Newsom, el Presidente pro Tempore del Senado de California, Toni G. Atkins, y el Speaker de la Asamblea de California, Anthony Rendón para proporcionar alivio inmediato en medio de la pandemia. En el proyecto también se incluye los fondos para el cheque de estímulo de $600 dólares, Golden State Stimulus destinado para al menos 5 millones de personas que declaran impuestos con un número ITIN.

“Acabamos de anunciar un paquete de rescate económico con el Legislativo que incluye: $2,000 millones de dólares para pequeños negocios (se cuadruplicó), la cancelación de los costos de licencia de 59,000 restaurantes y de 600,000 barberías y salones de belleza”, aseguró el mandatario en Twitter.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) February 17, 2021