Otra tormenta invernal se extiende por EE.UU. cuando millones aún están en riesgo sin energía

Otra tormenta invernal generalizada ha cubierto el ya castigado sur de Estados Unidos y traerá nieve significativa y heladas peligrosas a partes del Atlántico medio y del noreste del país hasta el viernes.

Another winter storm will affect a large area through Friday – from the Lower Mississippi Valley into the Mid Atlantic and Northeast. pic.twitter.com/GpVMtFo7U3 — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) February 17, 2021

Partes de Texas y Louisiana ya han acumulado entre un cuarto y media pulgada de hielohttps://laopinion.com/tema/clima/ el miércoles.

Esta acumulación de hielo sobre la nieve y el hielo de la tormenta invernal de principios de esta semana, provocó varios derrumbes de estructuras desde Texas hasta Mississippi, incluidos garajes, graneros e incluso el techo de algunas casas, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Partes de Oklahoma, el norte de Texas y Arkansas recogieron más de 6 pulgadas más de nieve el miércoles.

Hope, en Arkansas, ya se registraron 11.5 pulgadas de nieve nueva a última hora de la tarde del miércoles. Se observaron condiciones de blanqueamiento a lo largo de la Interestatal 530 cerca de Pine Bluff, Arkansas, y la nieve detuvo el tráfico en la Interestatal 40 al este de Little Rock.

At 230 pm CST…This is not good. Interstate 40 (westbound) is backed up at Exit 202/Biscoe (Prairie Co), and vehicles are not moving at all. This is according to a @myARDOT traffic camera.#arwx pic.twitter.com/L2dJKvQIkd — NWS Little Rock (@NWSLittleRock) February 17, 2021

Se pronosticó que la potente tormenta invernal se trasladará al noreste el jueves.

Más de 100 millones de personas viven en áreas cubiertas por algún tipo de alerta, alerta o aviso del clima invernal, dijo el servicio meteorológico.

These graphics depict the next 3 day snowfall and ice accumulation potential. Several inches of snow has already fallen in the TX panhandle, and 1-2 inches more is possible. Swaths of a half inch of ice will be possible in the red areas from TX to MS & the Mid-Atl. pic.twitter.com/uvxvFI1yFR — National Weather Service (@NWS) February 17, 2021

Las advertencias de tormentas de invierno y las advertencias del clima invernal se extienden desde partes de Texas y Oklahoma hasta Nueva Inglaterra. Esto incluye Nashville, Tennessee, Washington, D.C. y la ciudad de Nueva York.

WINTER STORM UPDATE: The start of the event is expected to occur tonight and spread through the area overnight. The greatest threat for significant ice accumulations will occur along I-40 and in the higher elevations. Remember to stay weather aware! #ncwx #scwx #gawx pic.twitter.com/vgxFOTQQgw — NWS GSP (@NWSGSP) February 17, 2021

Viajar sigue siendo una mala idea en gran parte de Estados Unidos, con carreteras peligrosas y miles de vuelos cancelados. Muchos sistemas escolares retrasaron o cancelaron las clases presenciales. Pero quedarse en casa también conlleva a riesgos en lugares sin electricidad.

Rastro de muertes y cortes de energía

Se ha culpado al clima extremo de esta semana por la muerte de más de 30 personas, algunas de las cuales murieron mientras luchaban por mantenerse calientes dentro de sus hogares. En el área de Houston, una familia sucumbió al monóxido de carbono del escape de los automóviles en su garaje. Otra familia murió mientras usaba una chimenea para mantenerse caliente.

Los temidos cortes de energía en medio del frío continúan afectando a millones de personas.

Los cortes de energía relacionados con el clima han sido particularmente persistentes en Oregon, donde algunos clientes han estado sin electricidad durante casi una semana.

Los peores cortes de energía en Estados Unidos han ocurrido en Texas, donde 3 millones de hogares y negocios seguían sin electricidad el miércoles. Más de 200,000 clientes adicionales estaban en la oscuridad en cuatro estados de los Apalaches, y casi esa cantidad en el noroeste del Pacífico, según poweroutage.us, que rastrea los informes de cortes de servicios públicos.

Con información de weather.com, NWS y AP