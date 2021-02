Gina Carano y otros famosos despedidos por polémicos comentarios

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Las redes sociales son una poderosa arma que si se utiliza mal pueden traer grandes consecuencias. Y es que los famosos deben de tener mucho cuidado con lo que publican pues detrás de ellos hay millones de personas que los están leyendo, por ello es que cuando una celebridad se mete en temas delicados, las empresas prefieres desvincularse de ellos y terminar la relación laboral. Así le sucedió a estas estrellas, quienes perdieron su trabajo luego de una gran polémica provocada por las redes sociales,

1. Gina Carano

La estrella de artes marciales mixtas y ex protagonista de The Mandalorian protagonizó una serie de grandes escándalos que terminaron costándole su popular papel. La actriz no solo comparó la Alemania nazi con el trato que estaban recibiendo los republicanos, meses atrás se había pronunciado en contra de las mascarillas y habló del “fraude electoral”. Luego de varios meses de escándalos la actriz fue despedida y Disney aseguró que no tenía intensión de retomar la relación.

2. James Gunn

El director de Guardianes de la Galaxia enfrentó un problema de su pasado cuando en el 2018 vieron la luz unos tweets que había realizado hace diez años. En sus publicaciones había hecho chistes ofensivos sobre temas delicados como el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos. Luego de que las redes sociales se dieron cuenta de aquello pidieron su despido y Disney no tuvo otra opción que despedirlo. Gunn pidió disculpas y tiempo después fue recontratado.

3. Charlie Sheen

El actor jugó con su suerte luego de que se transformó en la estrella mejor pagada de la televisión en Estados Unidos por la serie Two and a Half Men. Puede que Sheen no haya hecho comentarios en las redes sociales, pero lo que hizo fue peor, pues en una entrevista en vivo dejó muy mal parado a Chuck Lorre, nada menos que el creador del show. Dijo que lo odiaba y que era un “estúpido”; prácticamente Sheen creía ser intocable y esta actitud no agradó nada a los productores, quienes lo corrieron de inmediato cuando el show estaba en su octava temporada.

4. Hartley Sawyer

El actor fue despedido el año pasado de la serie The Flash por una serie de tweets de contenido misógino y racista. Cuando los usuarios se dieron cuenta de ellos, Hartley borró su cuenta, pero la empresa ya lo había pillado. El actor pidió una disculpa en Instagram y señaló que habían sido una broma pero el daño estaba hecho.

