VIDEO: Cam Newton discute con joven que se burló de él por su salida de los Patriots

El quarterback Cam Newton dejó tanto a deber en su paso por los Patriots que el equipo decidió dejarlo como agente libre, y el presente del mariscal es tan incierto que los aficionados comienzan a meterse con él; es el caso de Jseth Owen, adolescente que increpó a Newton llamándolo, “eres agente libre y estás a punto de ser pobre”.

El incidente sucedió en un torneo de fútbol americano de 7 contra 7, con Newton dirigiendo a su equipo mediante su fundación caritativa, ahí Jseth Owens de Perkiomen Valley High School, comenzó a gritarle al jugador de la NFL, “eres un agente libre”, a lo que Newton que caminaba en la lateral del campo contestó: “Soy rico”.

El joven no retrocedió y replicó: “estás a punto de ser pobre”, lo que provocó que Newton le preguntara por su padre, porque quería hablar con él.

Any young athlete watching this video please don’t be this kid, Don’t miss your chance to learn something from someone who has been their at the highest level in this sport…. STAY HUMBLE https://t.co/BCmGPK8w1W

— 7⃣ Leonard Fournette (@_fournette) February 21, 2021