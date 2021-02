Agenda de eventos: cultura y diversión para todos

Para esta semana, Live From Dizzy presenta el concierto Ralph Peterson’s Triangular Album Release Raise Up Off Me, con Camille Thurman como invitada especial. Ralph Peterson fue el último percusionista elegido para el Jazz Messengers de Art Blakey, y desde entonces ha trabajado con docenas de los mejores músicos de jazz del mundo. El artista ha tenido una brillante y consistente carrera. Este show celebra su nuevo álbum, “Raise Up Off Me”, y tiene como invitados especiales a Camille Thurman, Zaccai Curtis en el piano y a Luques Curtis en el bajo. El título del álbum está inspirado en el libro del mismo nombre escrito por el celebrado pianista Hampton Hawes. El texto habla sobre los tiempos actuales en las comunidades que enfrentan injusticia y desigualdad. Hoy 7:30 pm, hora del Este. Boletos $10. Informes jazz.org.

Festejo afroamericano Para celebrar la riqueza y la diversidad de las culturas africanas y afroamericanas, el Acuario del Pacífico, de Long Beach, California, llevará a cabo su décimo noveno Festival Afroamericano, que para esta ocasión se efectuará de manera virtual. La festividad contará con música, baile, lectura de cuentos y exposiciones históricas con el tema afroamericano. Las presentaciones serán de danzas de hip hop, breakdancing, baile moderno, soul-pop, fusión y tambores del oeste de África, entre otras expresiones artísticas. A las 3:15 pm, hora del Pacífico, el acuario entregará el Heritage Award al doctor Felton Williams por su destacada labor en las comunidades afroamericanas. La transmisión será en vivo desde la página web del acuario. Gratis. Sábado de 10 am a 3:30 pm, hora del Pacífico. Informes aquariumofpacific.org.