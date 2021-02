Agente motorizado del Sheriff de Los Ángeles muere tras brutal choque con conductor en Lakewood

La mañana de este jueves un oficial del Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD) perdió la vida en un accidente de tránsito en Lakewood, cerca de las 9 de la mañana, de acuerdo con información difundida por las autoridades.

De acuerdo con el jefe del LASD, Alex Villanueva el incidente ocurrió cerca de las 9 de la mañana en la intersección de dos pulular y transitadas avenidas de Del Amo Boulevard y Paramount Boulevard.

Today, I am saddened to announce that an @LASDHQ motor deputy was killed in a traffic collision this morning near Del Amo blvd and Paramount Blvd. This is all the info I can share at this time. Please be patient as we gather facts. We will hold a news conference soon.

— Alex Villanueva (@LACoSheriff) February 25, 2021