Dura crítica de Ocasio-Cortez al centro de niños migrantes de Biden

La representante neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez, del ala más progresista del partido demócrata, lanzó este martes una dura crítica a la Administración del presidente Joe Biden por la apertura de un centro para menores inmigrantes, un tipo de instalación que el mandatario le recriminó a su predecesor durante la campaña electoral.

“Esto no está bien, nunca estuvo bien, nunca estará bien –no importa la administración o el partido“, escribió Ocasio-Cortez en su cuenta de Twitter. “Nuestro sistema de inmigración se basa en un marco carcelario”, añadió en la red social.

This is not okay, never has been okay, never will be okay – no matter the administration or party. https://t.co/AEV7s7QQnB

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) February 23, 2021