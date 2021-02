Ex entrenador de gimnasia olímpica de Estados Unidos es acusado de tráfico de personas y agresión sexual

El ex entrenador de gimnasia olímpica femenina de Estados Unidos, John Geddert, ha sido acusado de tráfico de personas, agresión sexual, extorsión y mentir a un oficial de policía.

El antiguo coach fue acusado de 20 cargos de trata de personas, un cargo de crimen organizado, dos cargos de conducta sexual criminal, según la oficina del Fiscal General. En total, enfrenta 24 cargos por delitos graves:

Geddert se entregó en la subestación de la Oficina del Sheriff del condado de Eaton en Delta Township, Michigan.

Geddert, de 63 años, entrenó al equipo olímpico estadounidense ganador de la medalla de oro en 2012 y también tiene vínculos con el médico deportivo Larry Nassar, quien fue acusado en 2017 por abusar de más de 300 atletas.

Geddert ha insistido en que “no tenía conocimiento” de los crímenes de Nassar, aunque algunas gimnastas afirmaron que las obligó a ver a Nassar y que las abusaba físicamente. Durante la sentencia de Nassar, dijo una mujer a fines de la década de 1990, Geddert sabía que Nassar le había realizado un “procedimiento inapropiado” cuando tenía 16 años. La declaración anónima de ese acusador fue leída en el tribunal por un fiscal.

Geddert fue suspendido por USA Gymnastics, con sede en Indianápolis, durante el escándalo de Nassar.

