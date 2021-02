California reservará 10% de su suministro de vacunas exclusivamente para los educadores

En un esfuerzo para vacunar a los educadores de forma rápida, el gobernador California, Gavin Newsom aseguró que desde ahora el estado reservará el 10% de todos los lotes de dosis de vacunas que reciba exclusivamente para los trabajadores del sector educativo.

Con la medida anunciada por el gobernador, ahora los condados estarían recibiendo cerca de 75,000 dosis semanales exclusivamente para vacunar a maestros y personal administrativo de las escuelas, incluyendo choferes de autobuses y personal de limpieza.

Getting our kids back in the classroom — safely and quickly — must be a top priority.

CA will be reserving 10% of our vaccine supply for our teachers and school staff.

About 75,000 doses will go to counties every week to administer to education workers. https://t.co/DyWNaC3B6L

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) February 26, 2021