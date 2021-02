La policía tras la pista: buscan al pirómano que incendió la legendaria tienda de donas de Shaquille O’Neal

El pasado 10 de febrero la famosa tienda de la cadena Krispy Kreme Doughnuts ubicada en Avenida Ponce de León, en Atlanta ardió fuertemente tras un incendio en la madrugada.

La legendaria sucursal, propiedad del ex astro de la NBA, Shaquille O’Neal es un sitio importante de la ciudad, ya que, cuando Martin Luther King fue asesinado en 1968, esta tienda donó 150 cajas de donas para quienes acudieron a las iglesias de Atlanta a rendir tributo al legendario líder; desde entonces es una de las tiendas de donas más famosas del mundo.

Atlanta Firefighters are still hitting hot spots this morning at the iconic Krispy Kreme located on Ponce de Leon. A fast moving fire gutted the building this morning just before 1am. Two employees were able to escape without injuries. #KrispyKreme #AFRD pic.twitter.com/2XWUpQOdJF

El departamento de bomberos de la ciudad pudo salvar la mayoría del edificio, no se reportaron lesionados y el incendio se estaba investigando y ahora la historia dio un giro pues la policía ya se encuentra tras los pasos del pirómano que lo ocasionó.

Sí, las autoridades ya han confirmado que el incendio fue provocado gracias a las imágenes de las cámaras de vigilancia y ofrecen $10,000 dólares de recompensa a quien pueda dar informes sustanciales para encontrar al pirómano.

The fire that occurred at @krispykreme Doughnuts (295 Ponce de Leon) on February 10th, 2021 has been determined to be a result of ARSON. We are seeking the public’s help in identifying & locating the suspect in these pictures. Up to $10,000 reward. 1-800-282-5804 #AFRD pic.twitter.com/HotJquoNC1

— Atlanta Fire Rescue (@ATLFireRescue) February 26, 2021