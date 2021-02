Nuevo día, nuevo escándalo: las gimnastas británicas se unen y acusan de abuso a sus entrenadores

Una nueva bomba estalló en el mundo de la gimnasia, apenas un día después de las acusaciones y el suicidio de John Geddert, ex entrenador del equipo de Estados Unidos y que ahora tiembla por las acusaciones de un grupo de mujeres del equipo británico.

Un grupo de atletas, tres de ellas participantes en Juegos Olímpicos anunciaron a la Asociación Británica de Gimnasia que tienen planes de tomar acciones legales acusando a los entrenadores de abusar de ellas y tratarlas indebidamente desde los 6 años de edad.

Three Olympians and several other former gymnasts are taking legal action against British Gymnastics, saying they have been the victims of decades of physical and psychological abuse by coaches.

