El ex entrenador de gimnasia olímpica se suicida tras arresto por agresión sexual

El ex entrenador de gimnasia olímpica John Geddert se suicidó después de ser acusado de tráfico de personas, agresión sexual y otros delitos graves por la Oficina del Fiscal General de Michigan.

La policía encontró el cuerpo del ex coach del equipo olímpico de Estados Unidos, que tuvo vínculos con el doctor Larry Nassar, horas después de que fuera acusado penalmente en Michigan este jueves.

John Geddert fue acusado de 14 cargos de tráfico de personas, seis cargos de tráfico de personas de un menor, un cargo de agresión sexual en primer grado, un cargo de agresión sexual en segundo grado, extorsión y mentir a un agente del orden público.

Geddert se suicidó el jueves por la tarde, según la fiscal general Dana Nessel.

“Mi oficina ha sido notificada de que el cuerpo de John Geddert fue encontrado esta tarde después de quitarse la vida. Este es un final trágico para una historia trágica para todos los involucrados”, escribió Nessel en un comunicado.

No se han dado a conocer más detalles sobre su muerte.

BREAKING: Former U.S. gymnastics coach dies by suicide hours after he was criminally charged in Michigan.

John Geddert had agreed to surrender at a sheriff's office on Thursday before arraignment, but he never showed up, DA spokesperson says. https://t.co/3EPPXSptOp

— NBC News (@NBCNews) February 25, 2021