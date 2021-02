Reparar el tramo de la Autopista de la Costa del Pacífico que cayó al océano por fuertes las lluvias, llevará meses y costará millones de dólares

Reparar los daños de las lluvias que causaron un enorme daño en la popular y hermosa Autopista de la Costa de Pacífico (PCH) de California a finales de enero, llevará varios meses y costará al menos $11.5 millones de dólares de acuerdo con información revelada el jueves por las autoridades.

El pasado 28 de enero las fuertes lluvias causaron un deslave en el marcador de la milla 40 causando inicialmente un pequeño rompimiento en la estructura del pavimento en la PCH, pero a las pocas horas y debido a la intensa lluvia, el terreno cedió por completo dejando caer un enorme pedazo de la autopista en el océano.

Washed out. Highway 1, south of Big Sur, shutdown to thru traffic after the road crumbled into the Pacific Ocean. This is at Mile Marker 30 near Big Creek Bridge.

The Central Coast took the biggest beating from this week's storm. https://t.co/7BWvoBEUwo @nbcbayarea pic.twitter.com/qNxECrnD8e

— Janelle Wang (@janellewang) January 29, 2021