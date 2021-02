Videos muestran pelea de símbolos entre dos representantes por La ley de Igualdad

Dos representantes de la Cámara Baja, Marie Newman (demócrata por Illinois) y Marjorie Taylor Greene (republicana por Georgia), han trasladado el debate de la Ley de Igualdad desde la cámara al pasillo en el que están las oficinas de ambas.

Taylor Greene, representante de extrema derecha y partidaria de Trump, se ha opuesto frontalmente a la ley que busca ampliar los derechos civiles a miembros de la comunidad LGBTQ+, por lo que Newman -madre de una mujer transexual- colocó una bandera de la lucha de esta colectivo fuera de su oficina (y enfrente de la de Taylor Greene).

“Nuestra vecina, @RepMTG, trató de bloquear la Ley de Igualdad porque cree que prohibir la discriminación contra los estadounidenses trans es “asqueroso, inmoral y malvado”, escribió Newman en el tuit en el que compartió el el video en el que aparece ella misma colocando la bandera “para que [Taylor Greene] la mira cada vez que abra su puerta“.

Our neighbor, @RepMTG, tried to block the Equality Act because she believes prohibiting discrimination against trans Americans is “disgusting, immoral, and evil.”

Thought we’d put up our Transgender flag so she can look at it every time she opens her door 😉🏳️‍⚧️ pic.twitter.com/dV8FatQFnx

— Congresswoman Marie Newman (@RepMarieNewman) February 24, 2021