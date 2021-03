Horóscopo: Qué le espera al signo de Sagitario en marzo del 2021

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

SAGITARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Comunicas con potencia. Tus palabras calman, influyen en otros y transforman. Vas a estar pescando con tu intuición qué necesitan quienes te rodean. Buen momento para escribir, para expresar tus ideas, para acompañar a quienes no la están pasando bien.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con Marte y Urano en seis, movimientos en el trabajo inevitables y sorprendentes. Si no los haces, vienen desde afuera, no te aferres a lo que no te dé satisfacción. Nuevas relaciones y mejores condiciones laborales a partir del 18.

AMOR Y SEXO. Con tu amor o en una relación que recién empieza, una de cal y una de arena, algo te puede gustar y algo no, “fusión sin límites” versus “aire en el medio”. Una especie de ensayo y error va a ser constitutivo para que en el amor madures y crezcas.

EL DESAFÍO. No empantanarte en cuestiones del pasado.

LA OPORTUNIDAD. Oportunidad laboral imperdible que viene por donde no lo imaginas.

TU ALIADO. Leo apoya tu postura.

