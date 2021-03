Joven irrumpe en la conferencia mañanera de AMLO; burla la seguridad de Palacio Nacional

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Un joven burló la seguridad de Palacio Nacional y logró entrar hasta el salón Tesorería para llegar hasta el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien realizaba en ese momento su tradicional conferencia mañanera.

Apenas habían transcurrido unos minutos de haber iniciado la conferencia, cuando el joven salió por detrás de la mampara central para aprovechar el momento en que el presidente le había cedido la palabra al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, quien daba en ese momento su informe sobre los precios de las gasolinas de todos los lunes.

Ante la mirada de reporteros y camarógrafos que acuden cada día en la mañana, el joven que portaba cubrebocas y casi abrazando al presidente a la altura de la cintura, comenzó a hablarle al oído a Andrés Manuel lópez Obrador mientras que Leticia Ramírez, coordinadora de Participación Ciudadana, se acercó a ambos rápidamente. Después de un breve diálogo, el joven se retiró del lugar acompañado de Leticia Ramírez.

Al ser cuestionado sobre el incidente, el Presidente mexicano dijo que “no se puede tener tanta vigilancia” y aprovechó para recordar que antes existía el Estado Mayor Presidencial (EMP) quien se encargaba de la seguridad del presidente, lo cual consideró, era un exceso.

“Entonces ahora nada más son ayudantes civiles, yo no tengo guardaespaldas, porque el que nada debe nada teme, y estoy tranquilo con mi conciencia y la verdad el que lucha por la justicia no tiene nada que ver”.

“Ahora estoy padeciendo con la pandemia porque no puedo escuchar a la gente, convivir más con la gente, porque no se permite y además por cuidado, pero no es posible… ¿No? Encerrarse no es vida, no se puede vivir encerrado, por eso suceden estás cosas, pero repito, no hay nada que temer”, señaló.

Por su parte Leticia Ramírez informó que se está investigando cómo fue que el joven pudo ingresar a la conferencia además de señalar que el hombre de 31 años es originario del estado de Durango.

“Se llama José Luis y tiene una gran desesperación porque me dice lo que estaba informando el señor presidente, que le plantaron droga, y por lo tanto lo metieron a la cárcel dos años. Estuvo ahí y no obtuvo el apoyo de ningún abogado, no tuvo el apoyo de nadie y él a salir no encuentra ninguna posibilidad para salir adelante, vive con su madre y está con mucha desesperación para poder continuar con las cosas que tiene que hacer”, señaló la funcionaria.

Para poder ingresar al Salón Tesorería de Palacio Nacional, los representantes de los medios de comunicación tienen que portar un gafete de acreditación y pasar por los filtros de seguridad, donde hay personal militar y de la Secretaría de Hacienda.

