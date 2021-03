5 artículos esenciales en una cocina pequeña

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Si eres un cocinero exigente que vive en un espacio pequeño, anímate: No necesitas una tonelada de equipo especializado, ni siquiera un gran espacio de trabajo, para preparar una gran comida. El truco para preparar platillos deliciosos y variados en una cocina pequeña es seleccionar baterías, utensilios de cocina y electrodomésticos que realicen una función doble o incluso triple, y evitar los aparatos que rara vez usarás (como un rizador de ravioles) que acaparan espacio.

Un ejemplo: el horno holandés (Dutch oven en inglés). En realidad, es una olla de presión analógica, capaz de realizar una serie de funciones sin necesidad de estar enchufada. Puedes estofar y guisar, por supuesto, pero también es excelente para freír, asar, hornear, fermentar pan e incluso para cocinar comida sobre una fogata.

Es una de las cuatro superestrellas de la multitarea que defiendo aquí, junto con un termómetro (en serio, es fundamental). Hay que admitir que esta es una lista muy subjetiva: hay docenas de otros equipos que pueden facilitar la vida en la cocina.

Pero estos son los aparatos que he encontrado más útiles en mis cocinas, desde la pequeña cocina del apartamento de mis días de escuela culinaria hasta la cocina más grande y bien equipada de mi casa hoy. Para cada uno, también he destacado los modelos de mejor rendimiento de las pruebas de laboratorio de CR, para que puedas estar seguro de obtener lo mejor.

Sartén

Costo: $15 a $150

Tamaño más útil: 12 pulgadas

Por qué es esencial: Una buena sartén es el mejor utensilio de cocina para aproximadamente el 70% de lo que prepararás en la estufa. Además de dorar y saltear, puedes preparar salsas, huevos y salteados. Incluso he usado una sartén para machacar chuletas de pollo cuando no tenía un mazo de carne a la mano.

Probamos cinco tipos de sartenes en Consumer Reports, y todos tienen sus ventajas y desventajas (desde el cobre, que es hermoso pero difícil de limpiar, hasta el acero inoxidable, que se calienta más lentamente). En mi opinión, una sartén antiadherente de 12 pulgadas apta para el horno a alta temperatura es la mejor elección. El revestimiento antiadherente facilita la cocción de alimentos como huevos o panqueques, y puedes cocinar para cuatro personas en una sartén. Elige un antiadherente que sea apto para el horno (como los que se muestran a continuación), de modo que puedas usarlo para asar e incluso hornear; su forma redonda lo convierte en una opción ideal para pasteles o tartas rústicas.

Pero el acero inoxidable y el hierro fundido también son buenas opciones; ambos ofrecen la misma versatilidad, pero sin la parte antiadherente. El acero al carbono, que es más pesado y oscuro que el inoxidable, también es una buena opción; es antiadherente, ya que crea una superficie de cocción naturalmente resbaladiza con el uso. El cobre se calienta rápidamente, pero es caro; los que incluimos en nuestras calificaciones oscilan entre $200 y casi $500 por una sola sartén.

A continuación, se muestran dos excelentes sartenes de nuestras pruebas. Para obtener más información sobre sartenes, consulta las calificaciones de utensilios de cocina y la guía de compra de CR.

Horno holandés (Dutch oven)

Costo: $45 a $345

Tamaño más útil: Hierro fundido esmaltado de 5 o 6 cuartos de galón

Por qué es esencial: Si combinas un horno holandés con una sartén, tendrás lo necesario para cocinar básicamente cualquier platillo que puedas soñar. Un horno holandés soporta grandes cantidades de líquido para hervir, guisar e incluso freír para pastas, guisos y pollo frito (no lo llenes más de un tercio de su capacidad con aceite para freír).

Los hornos holandeses con una capa de esmalte aseguran que el metal de la sartén no reaccione con alimentos ácidos como la salsa de tomate o cualquier cosa con vino o jugo de limón, que puede hacer que estos platillos tomen un sabor metálico. También puedes hornear en un horno holandés, generalmente hasta 350 grados, aunque algunos pueden soportar una mayor temperatura si la perilla de la tapa es de metal.

En nuestras pruebas de laboratorio, en las que se evalúa desde la eficacia de los hornos holandeses para cocer salsas a fuego lento hasta hornear pan, el rendimiento varía ampliamente entre los distintos modelos y no tiene relación con el precio: A pesar de que un modelo que cuesta más de $300 es nuestra mejor opción, el segundo lugar que aparece abajo cuesta un poco más de $60 es casi tan bueno.

Aquí hay dos hornos holandeses esmaltados que obtuvieron buenos puntajes en nuestras pruebas. Consulta las calificaciones de utensilios de cocina y la guía de compra de CR para obtener más información.

Procesador de alimentos

Costo: $30 a $600

Tamaño más útil: 10 tazas o más

Por qué es esencial: Un procesador de alimentos es un aparato de encimera que realmente hace un buen trabajo en la cocina. Puede picar, rebanar y triturar, y algunos modelos más nuevos como el Breville Sous Chef (ver más abajo) pueden incluso hacer puré con pequeñas cantidades de líquido, como sopas, que de otro modo requerirían una licuadora. Una capacidad para 10 tazas es lo suficientemente grande como para preparar salsa para una fiesta, o masa para dos hogazas de pan.

Busca un modelo que también incluya una cuchilla de plástico para amasar (o al menos asegúrate de comprar la cuchilla por separado). Es imprescindible si quieres hacer cosas como pan o masa de pizza casera sin tener que dejar los dedos amasando a mano. Además, también querrás cuchillas para triturar y rebanar.

Las clasificaciones de los modelos que probamos varían considerablemente, al igual que los accesorios incluidos. El Breville de mayor puntuación que mostramos abajo tiene todos los accesorios que puedas desear, incluyendo una cuchilla para masa, discos para triturar y rebanar, e incluso un batidor de clara de huevo, que te permite batir claras de huevo para recetas de pasteles o galletas. El Cuisinart es una alternativa un poco más pequeña y de precio más modesto que incluye una cuchilla para triturar y dos cuchillas para rebanar. Para obtener más información sobre procesadores de alimentos, consulta la Guía de compras y calificaciones de procesadores de alimentos de CR.

Horno tostador de convección

Costo: $33 a $550

Tamaño más útil: El tamaño más grande que pueda caber en tu encimera, con un amplio rango de temperatura

Por qué es esencial: Un horno tostador grande puede tostar, pero también puede hornear, asar a la parrilla y recalentar mejor, y a menudo más rápido, que otros electrodomésticos, en parte porque no es necesario precalentarlo. El interior suele ser lo suficientemente grande como para asar un pollo entero u hornear una pizza de 12 pulgadas. Y a diferencia de un microondas, que tiende a dejar los alimentos recalentados empapados, un horno tostador dora perfectamente los alimentos como la pizza del día anterior. Algunos incluso incluyen una configuración de freír al aire, lo que te permite evitar tener que comprar una freidora de aire por separado.

Puedes usar el horno tostador junto con tu horno principal si estás cocinando para muchos. Yo uso el mío casi a diario para cosas simples como pizza congelada para mis hijos o para recalentar la comida del día anterior. ¿Tiene algún inconveniente? Irónicamente, tardan más en tostar que una tostadora normal; en nuestras pruebas, algunos tardan hasta 6 minutos, mientras que los mejores tostadores pueden terminar en tan solo 2 minutos.

El Breville mejor calificado, que puedes ver abajo, tiene 12 configuraciones, incluyendo la freidora de aire, y es lo suficientemente grande como para cocinar un pavo de 14 libras. El Cuisinart no tiene una configuración de freír al aire, pero tiene configuraciones de recalentamiento y pizza, y es más rápido que el Breville para tostar; el Breville toma más de 6 minutos para una tanda completa.

Para obtener más información sobre hornos tostadores, consulta las calificaciones de tostadores y la guía de compra de CR.

TERMÓMETRO

Costo: $7 a $80

Tamaño más útil: Digital con lectura instantánea

Por qué es esencial: Es cierto que lo único que puede hacer un termómetro es medir la temperatura, pero es la única herramienta que puede hacerlo. Y es imprescindible para cualquier cocinero. No solo ayuda a protegerte de las enfermedades transmitidas por los alimentos al permitirte ver si, por ejemplo, tu pollo está lo suficientemente cocido como para ser seguro de comer, sino que evita que cocines demasiado los alimentos.

Por ejemplo, el asado de cerdo o la pechuga de pollo deben cocinarse a una temperatura interna precisa para que sean seguros, pero es un rango estrecho antes de que se sequen como ladrillos. Un buen termómetro de lectura instantánea te ayudará a encontrar el punto óptimo en todo momento. De hecho, es tan importante que cuando asistí a la escuela culinaria, ¡nuestros uniformes tenían un soporte para el termómetro cosido en la manga de nuestro mandil de chef!

Puedes contar con los siguientes modelos de nuestras pruebas para obtener una lectura de temperatura de forma rápida y confiable. Para obtener más información sobre termómetros, consulta las calificaciones de termómetros y la guía de compra de CR.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.