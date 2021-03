Autoridades descartan amenaza de tsunami en California tras fuertes terremotos cerca de Nueva Zelanda

Las autoridades federales descartaron que los fuertes terremotos que tuvieron lugar este jueves frente a la costa de Nueva Zelanda representen un riesgo de tsunami en el sur de California.

Los sismos registraron magnitudes preliminares de 7.3 y 7.4 según el Servicio Geológico de EE. UU. Ambos se actualizaron posteriormente a magnitudes de 7,4 y 8,1, respectivamente.

A pesar de que en un principio se alertara de que la serie de temblores amenazaba con tsunamis en todo el Pacífico Sur, las autoridades estadounidenses descartaron poco más tarde que el sur de California debiera estar en alerta, según publicó CBS Los Angeles.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico dijo que los tsunamis sí que podrían atacar más tarde a Hawaii y las islas permanecen bajo observación.

TSUNAMI WATCH issued for the Hawaiian Islands

Please stand by for further updates.

Tsunami Info Stmt: M8.0 Kermadec Islands, New Zealand 1129PST Mar4: Event is being reviewed to determine threat to CA, OR, WA, BC, & AK

— Hawaii EMA (@Hawaii_EMA) March 4, 2021