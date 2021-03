QAnon: por qué los seguidores de esta teoría de la conspiración están tan obsesionados con el 4 de marzo

Su héroe ya no es el presidente, pero algunos seguidores de la teoría de la conspiración QAnon se han aferrado a leyes antiguas e irrelevantes en un intento por mantener la fe.

Han pasado seis semanas desde la toma de posesión del presidente Joe Biden, y parece que la mejor oportunidad de Donald Trump de recuperar la presidencia podría ser en las elecciones de 2024.

Sin embargo, algunos de sus fervientes seguidores, que apoyan la infundada teoría de la conspiración QAnon, creen que regresará antes y, de alguna manera, volverá al poder el 4 de marzo.

En Washington están atentos a los posibles movimientos de estos grupos extremistas. Por eso, este jueves se reforzó la seguridad en el Capitolio de Estados Unidos en respuesta a “un posible complot para violar” el edificio.

La Cámara de Representantes, incluso, canceló la sesión del jueves, pero el Senado continuará con su agenda.

La medida fue impulsada por información de Inteligencia, pues según se dice en un boletín del FBI “un grupo no identificado de milicianos extremistas violentos discutió planes para tomar el control del Capitolio de EE.UU. y destituir a los legisladores demócratas el 4 de marzo”.

La idea surge de la creencia entre algunos seguidores de QAnon de que Estados Unidos pasó de ser un país a una corporación después de la aprobación de la Ley Orgánica del Distrito de Columbia de 1871.

Es una teoría extraña e infundada extraída del movimiento ciudadano soberano, una franja libertaria extrema que se opone a las leyes federales, los impuestos generales e incluso la moneda estadounidense con el argumento de que restringen los derechos individuales.

Los creyentes en la rama de QAnon sostienen que cada presidente, ley y enmienda aprobada después de 1871 es ilegítima.

Pero la teoría se basa en una interpretación falsa de la Ley Orgánica, que simplemente convirtió al Distrito de Columbia en una corporación municipal y no tiene relación con un presidente o con los Estados Unidos en su conjunto.

Pero ¿por qué el 4 de marzo?

Antes de que la vigésima enmienda de la Constitución de Estados Unidos —adoptada en 1933— trasladara las fechas de juramentación del presidente y el Congreso a enero, los líderes estadounidenses asumían sus cargos el 4 de marzo.

Es por eso que los seguidores de QAnon se han aferrado a esta fecha para respaldar su última teoría.

La fecha del 4 de marzo comenzó a difundirse entre los seguidores de QAnon solo unos días después de que Biden prestara juramento, el 20 de enero.

Ese evento completamente predecible causó alboroto en el mundo de QAnon.

Esta teoría de conspiración está muy expandida y lo que plantea es básicamente que el presidente Trump está librando una guerra secreta contra pedófilos de las élites del gobierno, las empresas y los medios de comunicación de EE.UU. que adoran a Satanás.

Los seguidores de QAnon habían estado promocionando el 20 de enero como un día de ajuste de cuentas, cuando los demócratas prominentes y otros miembros de una supuesta sociedad secreta serían arrestados y ejecutados por orden de Trump.

Cuando la “tormenta” prometida no se materializó, hubo conmoción y desesperación entre muchos creyentes.

“El verdadero POTUS (abreviación para referirse al Presidente de Estados Unidos) no puede volver a la oficina lo suficientemente rápido. A más tardar el 4 de marzo… ¡POR FAVOR, DIOS!”, dice un comentario en un importante canal de QAnon de la aplicación de mensajería Telegram a fines de enero.

En otras redes sociales alternativas, como Gab, diversos seguidores de QAnon hicieron eco de ese sentimiento.

Por su parte, un influencer del movimiento que suma más de 55,000 suscriptores sugirió que había una “pista” de hace 150 años en la Ley Orgánica de 1871.

Según dijo, los dígitos del acto suman 17, un número simbólico para los seguidores de la teoría de la conspiración, siendo Q la letra 17 del alfabeto inglés. Las “pruebas” de la numerología son importantes en el mundo de QAnon.

Las autoridades advirtieron a los servicios de inteligencia que un grupo de milicias no identificado ha planeado un ataque en Washington el 4 de marzo.

Pero en los últimos días, algunos influencers de QAnon han intentado manejar las expectativas.

Afirman que el 4 de marzo podría ser una “bandera falsa por parte del Estado profundo” y de los principales medios de comunicación para tenderle una trampa al movimiento y alentar a los partidarios a participar en actos de violencia después de los disturbios del Capitolio, el 6 de enero.

Los influencers de QAnon han hecho todo lo posible para distanciarse de esos eventos después de que participaran varios de sus seguidores.

Posteriormente, al menos dos de sus partidarios más destacados —Jacob Anthony Chansley y Doug Jensen—, fueron arrestados. Ambos hombres se han declarado inocentes de los cargos.

Un importante foro en línea de QAnon advirtió a los seguidores que “permanezcan en casa, permanezcan alerta y a salvo” este jueves.

More QAnon influencers have come out claiming that the March 4 conspiracy theory is a false flag — at least one of whom had seemed sympathetic to the conspiracy theory previously. pic.twitter.com/kZ5qzPuRnJ

— Alex Kaplan (@AlKapDC) February 25, 2021