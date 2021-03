Un policía de Houston balea a bebé de un año mientras perseguía a un sospechoso

HOUSTON – Una madre que se encontraba estacionada en una gasolinera en el suroeste de la ciudad nunca se pudo imaginar que ella y su bebé de un año iban a encontrarse en medio de un tiroteo entre un sospechoso y varios policías, y mucho menos que su pequeño iba ser baleado durante la confrontación.

El tiroteo ocurrió a eso de las 11:30 p.m. el miércoles en las instalaciones una gasolinera Chevron ubicada en la intersección de la calle Beechnut y la carreta Southwest Freeway.

La Policía de Houston dijo que el oficial que le disparó al sospechoso no sabía que había un bebé en el asiento trasero de un vehículo estacionado en la escena. La madre del bebé estaba cargando gasolina al momento que los policías confrontaron a un hombre que intentaba huir de los oficiales.

El sospechoso chocó el Mercedes negro que conducía durante la persecución cerca de la gasolinera y salió del vehículo para luego dirigirse en dirección de la madre y subirse al vehículo de ella.

Los policías le dispararon al sospechoso para evitar que se robara el vehículo sin saber que había un bebé en un asiento de seguridad en el asiento trasero.

La Policía dijo que la persecución inicio porque el Mercedes estaba ligado a dos robos agravados.

Según la Policía, el hombre cargaba una pistola y al ser instruido que tirara el arma al piso éste no obedeció y un oficial le disparó, baleando al sospechoso, pero impactando también al bebé.

El pequeño fue trasladado al hospital en condición estable. La madre no fue herida en el incidente.

El sospechoso murió en la escena.

No se ha revelado el nombre del policía que disparó, pero se informó que lleva 15 años con el Departamento de la Policía de Houston.

