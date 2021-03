Amigos anónimos y famosos defienden a Meghan Markle ante las acusaciones de bullying

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La confirmación de que el palacio de Buckingham abrirá una investigación interna en torno a la información publicada esta semana por el periódico The Times, que afirma que dos miembros del personal de Kensington presentaron en 2018 una queja ante sus superiores acerca de Meghan Markle, la duquesa de Sussex debido al acoso del que se habrían sentido víctimas, solo ha servido para dotar de una mayor credibilidad a estas acusaciones.

Casi a un mismo tiempo, se hizo público otro adelanto de la entrevista que Meghan ha concedido a su amiga Oprah en el que ella parecía afirmar que la casa real británica había tenido un papel activo a la hora de perpetuar falsedades en su contra, aunque habrá que esperar a escuchar sus declaraciones en el contexto de la conversación para descubrir si realmente ha criticado abiertamente a ‘La Firma’. La cuestión es que la polémica está servida de nuevo.

Ahora varios conocidos de la antigua actriz, famosos y anónimos, han querido salir en su defensa a través de las redes sociales. Su buena amiga Javina Gavankar ha afirmado en Twitter que nadie que conozca a Meghan Markle puede imaginársela haciéndole bullying a otra persona, porque eso iría en contra de su naturaleza amable, y la productora televisiva Lindsay Roth, que estudió con ella en la Northwestern University, ha insistido en que la esposa del príncipe Enrique es una buena persona “hasta la médula”, que se muestra además increíblemente protectora con sus seres queridos.

“Y es muy divertida. En plan, hacerte reír a carcajadas de lo graciosa que es. Y lista. Es mucho más que una historia de portada”, ha escrito Lindsay en su cuenta de Instagram junto a dos fotografías en las que posan juntas: una tomada en su graduación y otra en el día de su propia boda, en la que Meghan aparece aplicándole pintalabios.

El maquillador Daniel Martin, que ha trabajado con Meghan Markle en el pasado, ha reaccionado a esta última publicación dándole las gracias a Lindsay por romper su silencio y, por su parte, ha subido una imagen antigua en la que se le ve retocándole el colorete a la ahora duquesa.

En el mundo del entretenimiento, personalidades como las actrices Gabrielle Union o Halle Berry, la activista e intérprete Jameela Jamil o el rapero Chance the Rapper también han reaccionado a la historia publicada por The Times y todos coinciden en que Meghan está siendo tratada de manera muy injusta. Jon Cowan, uno de los guionistas de la serie ‘Suits’ que la convirtió en una estrella de la pequeña pantalla, ha recordado a todos sus detractores que cabe la posibilidad de que ella simplemente se haya visto lanzada de pronto a un mundo que no comprende.

“En los tres años que trabajé con ella en su época pre-duquesa, solo conocí a una persona amable, cariñosa y que se preocupaba por los demás. No conozco ningún detalle de su situación actual, pero en mi caso le doy el beneficio de la duda”, ha afirmado Cowan en Twitter.

La última vez que varias personas del círculo de allegados de Meghan hablaron públicamente a su favor, aunque de forma anónima, para tratar de limpiar su buen nombre, las repercusiones y las críticas no se hicieron esperar. No todo el mundo, en especial en los círculos de palacio, vio con buenos ojos el artículo que se publicó en la revista People y que se interpretó como una nueva señal de que la duquesa seguía intentando abordar su papel institucional -entonces aún no había abandonado la monarquía- de la misma forma que había manejado su carrera profesional.