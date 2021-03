Chiquis Rivera sale de la ducha llevando sobre su cuerpo sólo una toalla blanca 

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Hace algunos días Chiquis Rivera incendió Instagram al publicar un video en el que deja ver su desnudez a través de la puerta de vidrio de su ducha, la cual estaba completamente empañada, razón por la cual su figura se dibujaba, más no se vía en todo su esplendor. Claro, que esto no evitó que sus seguidores lograran apreciar la desnudez de sus curvas traseras, que fueron las que más quedaron a la vida de todos.

Hoy, Chiquis sí salió de la ducha, pero tapo su desnudez con una toalla blanca como único vestido. Chiquis no lanza este tipo de publicaciones sin algún sentido aparente, al contrario. Con esta de la toalla, la cual dejó ver en sus historias de Instagram, la cantante le dice a sus fans que pese a cualquier eventualidad lo importante es decidir disfrutar.

El objetivo con la publicación desde la ducha era generar consciencia sobre la importancia que tiene que cada ser humano aprecie su cuerpo a pesar de no cumplir con los estereotipos impuestos por el mundo de la moda. Por eso escribió: “Love, embrace and cherish your body. don’t let anyone dictate the dress size you “should” be. #beeCONFIDENT”.

