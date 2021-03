Sobreviviente del accidente en el sur de California narra lo que recuerda antes de ver a su hija muerta en sus brazos

La madre de Yesenia Cardona la joven de 23 años de Chiquimulilla, Guatemala, que murió en sus brazos tras el brutal accidente del sur de California, contó en una entrevista a medios locales lo que recuerda de la mortal mañana del martes antes de reaccionar y encontrarse en medio de la caótica escena.

De acuerdo a las declaraciones de Berlín Cardona de 46 años a Univision, la mujer aseguró que momentos antes de perder el conocimiento venía en la parte trasera de la camioneta Ford Expedition con su hija Yesenia y les habrían dicho que faltaba poco, pero momentos después eso, aparentemente habría quedado inconsciente por el brutal impacto y luego despertó en medio de la mortal escena, de la que se filtró un video que muestra cómo quedaron varios cuerpos tendidos en el suelo.

“Cuando yo me desperté, me senté y la tenía en mis piernas. Ella estaba boca abajo. Le revisé su cara y solo vi que no signos, que mi hija había fallecido”, aseguró la mujer visiblemente afectada, al tiempo que mantenía abrazado a un niño de su familia. Cardona actualmente se está recuperando de las heridas en la casa de un familiar en el sur de California tras haber sido dada de alta del hospital de San Diego en la que recibió atención.

De acuerdo a Berlin, ella y Yesenia habrían salido de Guatemala hace un mes, “huyendo de tanta violencia y amenazas de muerte”. Ambas querían un futuro mejor y pensaron que la travesía para llegar en búsqueda del sueño americano sería más fácil, como las historias de millones de personas que han cruzado la frontera a lo largo de décadas.

“Creíamos que así iba a ser para nosotros, pero realmente ahorita está más duro todavía. Nos costó demasiado y costó hasta la vida de mi hija”, le dijo entre lágrimas al mencionado canal local de noticias.

Here is a close up view of the suv involved in the deadly crash in #Holtville. It is believed the suv had 25 occupants. #NBCLA pic.twitter.com/p17oyv9uq1

— AlexVnews (@alexvnews) March 3, 2021