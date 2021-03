Autoridades mexicanas y guatemaltecas reconocen a 12 de las 13 víctimas del accidente del sur de California

Las autoridades y los familiares de las 13 personas que perdieron la vida en un terrible accidente en el sur de California el pasado martes, han empezado a reconocer a las víctimas y las historias que cuentan los familiares en luto, como la madre que perdió a su hija en sus brazos, son desgarradoras.

La camioneta Ford Expedition que iba repleta con 24 inmigrantes ilegales a bordo, más el chofer, cargaba también con el peso extra de los sueños de una vida mejor de al menos 10 mexicanos y 2 guatemaltecos identificados hasta el momento.

De acuerdo con la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, 10 de los 13 muertos son nacionales de ese país, así como también otras 5 personas que se mantienen hospitalizadas con heridas en el sur de California.

Here is a close up view of the suv involved in the deadly crash in #Holtville. It is believed the suv had 25 occupants. #NBCLA pic.twitter.com/p17oyv9uq1

— AlexVnews (@alexvnews) March 3, 2021