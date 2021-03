La SUV del accidente que mató a 13 personas en el sur de California cruzó la frontera a través de un hoyo en el muro

Información revelada este miércoles por las autoridades de la oficina de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) asegura que la SUV roja involucrada en el mortal accidente en el sur de California había cruzado ilegalmente a través de un hueco en el muro fronterizo y estaba involucrada en una operación de tráfico de personas.

De acuerdo con información revelada por el agente Gregory Bovino de la CBP de El Centro a la agencia AP, la Ford Expedition habría cruzado la frontera ilegalmente junto con una Chevrolet Suburban la madrugada del martes y ambas habrían quedado registradas en un video de vigilancia.

