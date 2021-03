Yesenia Cardona salió de Guatemala en búsqueda del sueño americano, pero murió con 23 años en el accidente del sur de California

La jovencita guatemalteca Yesenia Cardona, de Chiquimulilla, Santa Rosa, fue una de las 13 personas que perdió la vida en el accidente del pasado martes en el sur de California cuando ella, su madre y otros 23 inmigrantes estaban siendo ingresados ilegalmente a los Estados Unidos.

La joven quería venir a EE.UU. a cumplir sus sueños y buscar un mejor futuro, según relató su mejor amiga de la infancia en una entrevista con Univisión, sin embargo, antes de llegar a cumplir sus sueños, la joven murió en los brazos de su madre tras el brutal choque a pocas millas de la frontera con México.

Here is a close up view of the suv involved in the deadly crash in #Holtville. It is believed the suv had 25 occupants. #NBCLA pic.twitter.com/p17oyv9uq1

— AlexVnews (@alexvnews) March 3, 2021