AMLO blinda con vallas metálicas Palacio Nacional ante jornada de marchas en México por el Día Internacional de la Mujer

El Palacio Nacional, ubicado en la Ciudad de México, lugar desde donde gobierna el Presidente Andrés Manuel López Obrador, fue protegido con vallas metálicas desde el pasado viernes previo a la jornada de marchas de mañana lunes 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer.

De gira de trabajo por Yucatán, el mandatario mexicano justificó la colocación de vallas al señalar de que se trata de un acto para evitar provocaciones y darle protección a edificios históricos.

“Imagínense que no se cuida el Palacio Nacional y se vandaliza, qué imagen se da en el mundo, pero eso que no se confunda, no es miedo. Todos los seres humanos tenemos miedo, pero es distinto el miedo a la cobardía, no es por eso que se están poniendo, es para que no haya provocación.

“La vez pasada tiraron bombas a ese edificio histórico, es causar daño a quienes también se van a manifestar y es nuestra obligación garantizar la paz y la tranquilidad, sin represión”, dijo durante un evento en Maxcanú, Yucatán, para supervisar las obras del tramo 3 del Tren Maya.

Como respuesta, la madrugada de este domingo mujeres pintaron los nombres de víctimas de feminicidio a lo largo del cerco metálico que rodea Palacio Nacional.

Con pintura blanca se logra leer la frase “víctimas de feminicidio”, a su vez que enlistaron los nombres como Claudia, Francisca, Yajaira Sánchez, Yolanda, Nataly Michelle, Oralia Mendoza, y Lesvy Berlín, entre otras.

Dentro de las manifestaciones de repudio hacia la violencia femenina, también se colocaron cartulinas con mensajes dirigidos al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¡Respeto a los reclamos y derechos de las mujeres!”, “¡Ni una más!”, “En contra del Feminicidio #Rompeelpacto”, “Ciego, sordo y mudo ¡Exigimos respeto a las mujeres!”, “Indiferencia, indolencia y rechazo de AMLO a la lucha feminista, pero apoya a un violador para darle poder político ¡Impunidad!”.

Para este lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se espera una jornada larga en México de manifestaciones por la creciente ola de violencia hacia el género femenino. Tan solo en 2020, el país registró 967 feminicidios, una cifra casi idéntica a los 969 crímenes que se registraron en 2019.

