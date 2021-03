Demi Lovato muestra su nueva figura luciendo un body negro con correas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Recientemente Demi Lovato publicó en su cuenta de Instagram un video en el que al estirar su pantalón mostraba su drástica pérdida de peso; pero ahora decidió ir más allá, con un sorpresivo clip.

En sus historias de esa red social la actriz y cantante se mostró frente al espejo usando un sexy body negro con correas, que delineó a la perfección su nueva figura.

Demi Lovato confesó a sus fans que había bajado de peso de la siguiente forma: “Ya no cuento las calorías. Ya no hago tanto ejercicio. No me pongo restricciones. Y yo ya no vivo mi vida de acuerdo con la cultura de la dieta…y de hecho he perdido peso”.

