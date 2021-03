Guardias privados armados reforzarán vigilancia en Beverly Hills tras robo en restaurante

La acaudala ciudad de Beverly Hills, California, desplegará guardias de seguridad privados armados en sus vecindarios, anunció el jefe de la policía de la ciudad, Dominick Rivetti, tras la conmoción causada por un robo a punta de pistola en un restaurante de lujo esta semana.

“Quiero que el mundo sepa que Beverly Hills es una comunidad segura”, dijo Rivetti en un comunicado, en el que resalta que “no se tolerará ninguna actividad delictiva de ningún tipo en la ciudad”.

#BREAKING #BeverlyHills: Three men who steal a patron's watch end up shooting a woman sitting at the next table at @#IlPastaio instead. The man who had his $500K watch stolen speaks ONLY to @NBCLA at 5. pic.twitter.com/sBr65CI97C

— Robert Kovacik (@RobertNBCLA) March 5, 2021