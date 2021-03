Aficionados alemanes exigen a su federación boicotear Mundial de Qatar 2022

El próximo Mundial 2022 a celebrarse en Qatar ha estado rodeado de escándalos desde el momento de su elección; acusaciones de compra de votos, violaciones a los derechos humanos hacia los trabajadores que levantan estadios y el radical cambio en los calendarios que implica jugar este torneo en invierno, son algunos de los factores que han llevado a diversas voces a boicotear dicho certamen, ahora el barullo viene desde las gradas de Alemania.

La organización alemana de aficionados ProFans pidió a la Federación Alemana de Fútbol que boicotee el Mundial de Qatar 2022, después del escándalo que destapó el diario británico The Guardian donde aseguran que más de 6 mil trabajadores han muerto durante las obras de infraestructura para el Mundial, sin que la FIFA muestre algún interés al respecto.

“Sabemos muy bien que muchos aficionados al fútbol están entusiasmados con los partidos de la selección alemana. También somos conscientes de que un campeonato mundial es el punto culminante de sus carreras para los deportistas. Somos fanáticos del fútbol y amamos este deporte. Pero no hay nada que pueda justificar aceptar las violaciones de derechos humanos en Qatar”, expuso Profans en un comunicado.

La alianza independiente ProFans es una organización dirigida a los fanáticos activos y los grupos de animación de todos los equipos de la Bundesliga en Alemania. Se trata de una organización destinada a preservar una cultura sana de lo que significa ser aficionado al fútbol, es por eso que también lucha en contra del racismo y todo tipo de discriminación en las gradas.

“Un lujoso festival de fútbol en las tumbas de miles de trabajadores migrantes: participar en él sería el fin de la ética y la dignidad. Le damos la espalda con horror. El futbol es más que un juego. El fútbol es también: responsabilidad social y corporativa”, concluyó la cara de ProFans.

Investigación de The Guardian: 6.500 trabajadores migrantes han muerto en Qatar mientras se prepara para la Copa del Mundo. Revealed: 6,500 migrant workers have died in Qatar as it gears up for World Cup https://t.co/zgElKWgf9D

— Daniel Coronell (@DCoronell) February 23, 2021