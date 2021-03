El presidente Biden a la nación: el 4 de Julio puede ser el día que controlemos la pandemia

El presidente Biden pronunció su primer discurso en horario estelar desde la Casa Blanca el jueves para conmemorar el aniversario de la pandemia de coronavirus.

El presidente Biden se dirigió a la nación en el primer aniversario de la pandemia de Covid-19 y dijo cómo a través de “la pérdida vimos cuánto se podía ganar en aprecio, respeto y gratitud, encontrar luz en la oscuridad es algo muy estadounidense que hacemos.”

Biden habló sobre los próximos pasos para abordar la pandemia que ha castigado a la nación.

Biden dijo que el primer paso es que el gobierno federal dirá a todos los estados, tribus y territorios que deben hacer que todos los adultos sean elegibles para la vacuna a partir de principios de mayo, un paso que, según él, podría permitir pequeñas reuniones para festejar el Día de la Independencia el 4 de julio.

El gobierno federal lanzará herramientas en mayo para ayudar a las personas a encontrar lugares para vacunarse.

Biden se refirió al feriado del 4 de julio como una fecha en la cual todos los estadounidenses podrían reunirse en pequeños grupos con familiares y amigos, aunque advirtió que lograrlo requerirá una vigilancia continua sobre el uso de máscaras, el distanciamiento social y la vacunación.

El presidente marcó la fecha del 4 de Julio como una fecha para poder celebrar el Día de la Independencia y el día en que finalmente se logre tomar control sobre la pandemia de coronavirus.

Second, when every adult is eligible in May, we will launch new tools to make it easier for you to find a vaccine — including a website that will help you find a place to get a vaccination near you.

Fourth, we will issue further guidance on what you can and cannot do once fully vaccinated — to lessen the confusion, keep people safe, and encourage more people to get vaccinated.

If we all do our part, then by July 4th, there’s a good chance folks will be able to gather with family and close friends to celebrate Independence Day.

Biden dijo que en las próximas semanas, se dará a conocer una guía sobre cómo comportarse cuando todos estén vacunados. Y que su administración se ha comprometido a superar su objetivo de vacunación en 40 días.

I will use every power I have and I will not relent until we beat this virus.

But I need you. I need every American to do their part.

Get vaccinated when it’s your turn, keep washing your hands, stay socially distanced, and keep wearing masks.

