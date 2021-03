El príncipe William rompe el silencio y le responde a Meghan Markle: “No somos una familia racista”

El príncipe William caminaba con su esposa, la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, cuando los periodistas los abordaron para cuestionarlo sobre las declaraciones realizadas por Meghan Markle, en donde expone que sufrió racismo por parte de la familia real británica. La pareja salía de Stratford, luego de agradecerle a los profesores la reapertura de las escuelas en Londres, cuando el príncipe fue abordado. En esta ocasión William no guardó silenció y su respuesta fue contundente: “No somos una familia racista“.

En el siguiente enlace de Twitter se puede ver el momento en el que el hijo mayor de la princesa Diana escucha la pregunta del periodista, y cómo, aún sin detenerse, éste decide contestar.

WATCH: Here is the video of Prince William being asked if the royal family is a “racist family“?

His response “we are very much not a racist family“.

William was also asked if he had spoken to his brother Prince Harry yet since the #OprahMeghanHarry interview.

🎥 Watch below 👇 pic.twitter.com/DfacqIoxAH

— Chris Ship (@chrisshipitv) March 11, 2021