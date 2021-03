Raúl Jiménez estará con la Selección Mexicana para la fecha FIFA de este mes, adelantó el Wolverhampton

El DT del Wolverhampton, Nuno Espírito Santo adelantó que Raúl Jiménez estará concentrado con la Selección Mexicana durante la próxima fecha FIFA, misma que el Tri disputará en Gales.

Raúl Jiménez aún se encuentra en rehabilitación tras su fractura y cirugía de cráneo, por lo que no estará disponible para jugar, pero el técnico de los Wolves está en comunicación con los encargados del equipo mexicano para que el delantero sea considerado y pueda estar con el grupo, ya que volver a convivir con sus amigos en el ambiente que tanto disfruta sería clave en su recuperación.

“Con el parón internacional, hemos estado hablando con México. Creemos que será bueno para él unirse a la Selección Mexicana, para ver a sus amigos, porque la selección es una gran parte de su vida. Tiene muchos amigos allí, así que será bueno para él. Ahora estamos tratando de ver la mejor manera de hacerlo, pero participará durante la semana o algo así y luego regresará“, dijo en conferencia de prensa este viernes.

Raul Jimenez set to join up with Mexico (in Wales) during the international break as he continues his recovery.

Still a way off playing games but Nuno is delighted with his progress. He may wear a headband during matches when he does return #WWFC https://t.co/YF5KF3lwjL

— Tim Spiers (@TimSpiers) March 12, 2021