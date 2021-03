Rompió en llanto: José Saturnino Cardozo perdió la compostura en la presentación de su libro

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

José Saturnino Cardozo, quien realizó prácticamente toda su carrera en la Liga MX con el Toluca FC, decidió compartir todos los detalles de su trayectoria en su autobiografía titulada ‘El Principe del Gol’ que escribe Guillermo Garduño, misma que presentó este viernes y que le hizo derramar lágrimas cuando recordó un amargo episodio con la selección de Paraguay.

“El Diablo Mayor”, que fue internacional con el combinado guaraní, recordó con algunas lágrimas y la voz entrecortada que siempre tuvo como anhelo despedirse de su selección disputando el Mundial de Alemania 2006 y por razones ajenas a él no pudo cumplirlo.

“Son momentos difíciles, sabes lo que me dolió… quedar fuera de ese Mundial, quería jugar, pero encontré una lesión contra Dinamarca en donde me insistieron no jugar, hacía mucho frío, tenía un virus y no venía entrenando”, contó en el evento virtual transmitido en YouTube a través del canal oficial de los Diablos Rojos.

“Pero quería jugar, faltaban ocho días para el Mundial y cuando giro sentí un tirón y me imposibilitó. Fue duro no jugar, fui uno de los goleadores en la eliminatoria, me quería retirar de la Selección con un Mundial y no se pudo”, agregó.

En la presentación también contó otros pasajes interesantes de su vida, como la anécdota de cuando quedó inactivo por año y medio, o su exitoso paso por River Plate, en uno de los mejores momentos de su carrera.

“Mi carrera ha pasado de todo, desde que arranque en Unión Pacifico, las ilusiones de lograr mi objetivo. El futbol me dio granes alegrías. Es difícil describir un momento. Maduré muy joven y diría que mi momento fue River, porque de ahí vinieron cosas importantes en mi carrera. Todo lo que gané en Toluca, Olimpia, pero el escaparate fue River”, sentenció.