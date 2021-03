VIDEO: Narcos matan y queman en patrulla a 4 policías; CJNG y Cártel de Sinaloa recrudecen la violencia

Cuatro policías fueron atacados a balazos y calcinados esta en el municipio de Villa de Cos, eran elementos de la Policía Estatal de Zacatecas en México un lugar donde narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa (CDS), mantienen una dura batalla por el control del lugar.

Según reportes, los elementos policiales fueron agredidos con armas de fuego y posteriormente los agresores incendiaron la patrulla en la que se encontraban.

Four State Police officers were ambushed and killed by an armed group in the community of #Chupaderos in Villa de Cos, #Zacatecas. Their bodies were set alight aboard their truck in the #ElRamal – #Chaparrosa highway. The officers were on a surveillance patrol #narcos #mexico pic.twitter.com/2EGqrYVvvX

