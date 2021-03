FOTO: Así luce la hija del Mencho en prisión tras declararse culpable

Jessica Oseguera González, alias la negra, hija de Nemesio Oseguera Cervantes alias el Señor de los Gallos, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se declaró culpable en Estados Unidos de tener vínculos financieros con empresas mexicanas relacionadas con el grupo del narcotráfico que dirige su padre.

El Departamento de Justicia informó que la mujer de 34 años y con doble nacionalidad estadounidense-mexicana, se declaró culpable de “participar deliberadamente en tratos financieros” con seis empresas mexicanas sancionadas por Washington por proporcionar apoyo material al CJNG y compartió una fotografía inédita de ella en redes sociales.

Daughter of Mexican cartel #CJNG leader, “El Mencho,” pleads guilty to violation of the Kingpin Act. “Today’s guilty plea is a result of our commitment to disrupt & dismantle the CJNG organization,” said @DEALOSANGELES Chief Bill Bodner. Read more at https://t.co/RyQFDd2Oys pic.twitter.com/Aj5tGEBxMJ

