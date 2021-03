Víctima inocente del fatal choque en el Condado Orange trabajaba horas extra por desempleo de su esposa

Un hombre que se dirigía a su trabajo para cumplir horas adicionales la madrugada del viernes antes de morir en un brutal choque en la ciudad californiana de Garden Grove fue identificado por sus familiares.

La esposa y los padres de Michael Clugston, de 39 años, llegaron el viernes a la esquina de Euclid Street y Orangewood, en Garden Grove, para improvisar una ofrenda por el hombre que fue víctima inocente de un choque en el que una Dodge Ram terminó sumergida en la piscina de una casa. Clugston, residente de Anaheim, había muerto en un hospital de Irvine.

En la camioneta que era perseguida por la Policía fueron encontrados dos hombres hispanos sin vida que fueron identificados por las autoridades como Sal Fernández, de 34 años, y Joseph Mendoza, de 28, cuya irresponsabilidad ha costado tres vidas.

One vehicle sheared a hydrant and crashed into a pool, one vehicle rolled over on street @ corner of Euclid/Orangewood in @CityGardenGrove . FF’s from our Heavy Rescue truck using search cam inside vehicle in pool. One pt confirmed deceased. One pt transported by FF/paramedics. pic.twitter.com/zsNIPz8nuX

La camioneta se estrelló con el auto de Clugston y luego derribó una barda para caer volteada sobre la piscina en una imagen que ha dado la vuelta al mundo.

De acuerdo con familiares de Clugston, la razón por la que iba a trabajar horas extra era que su esposa Stefanie se quedó sin trabajo la semana pasada. Ellos se casaron apenas en julio, de acuerdo con una página de GoFundMe creada por un amigo de Clugston.

Michael Clugston, 39, was on his way to work early this morning when he was struck by a truck in Garden Grove that was allegedly fleeing from police. Clugston died at the scene, along with two people in the other vehicle https://t.co/uFvfnLdpam pic.twitter.com/0lQ2O1cJd5

— CBS Los Angeles (@CBSLA) March 13, 2021