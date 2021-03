Video muestra duro enfrentamiento entre policías y manifestantes por la muerte de Breonna Taylor en LA

La Policía de Los Ángeles y decenas de manifestantes se enfrentaron este sábado por la noche en Hollywood en el primer aniversario de la muerte de Breonna Taylor, una mujer negra que asesinó la Policía de Louisville durante una redada en su apartamento. 11 personas fueron arrestadas.

Un vídeo publicado en redes sociales mostró a la policía con equipo de antidisturbios en un tenso enfrentamiento a las 9:30 de la tarde con los manifestantes en el cruce entre Vine Street y Lexington Avenue. En un momento, se ve a los agentes disparando a los manifestantes. En otro, se ve a los manifestantes subirse al capó de la patrulla, que aceleró y los tiró al suelo. También hubo denuncias de varios incidentes de vandalismo en negocios del vecindario.

De las 11 personas detenidas, cinco son sospechosas de asalto con armas mortales por un agente de policía, tres de poseer objetos prohibidos, dos de reunión ilegal y una de agresión a un agente de policía, tal y como dijo William Cooper, portavoz de LAPD.

Este domingo, no se revelaron más detalles de las circunstancias relacionadas con el arresto.

“No hay justificación/excusa para esta violencia. 3 agentes heridos (por suerte ninguno de seriedad). Granadas de humo y otros proyectiles lanzados contra nuestra gente tratando de organizar una protesta de Breonna Taylor. 9 negocios destrozados. 11 detenciones”, dijo el jefe de la policía Michael Moore, que no habló de la respuesta agresiva de los agentes.

El video mostró también a alguien arrojando un aire acondicionado hacia una fila de oficiales de policía, aunque Moore no comentó sobre si este altercado fue lo que determinó la detención.

NO justification/excuse for this violence. 3 officers injured (thankfully none serious). Smoke grenades & other projectiles thrown at our people trying to facilitate a Breonna Taylor Protest. 9 businesses vandalized. 11 arrests (5 ADW on P/O). https://t.co/FZJng8E1KG via @YouTube

— Chief Michel Moore (@LAPDChiefMoore) March 14, 2021