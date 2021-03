Ahora sí le dirá “adiós” al cuadrilátero: Julio César Chávez anunció su última pelea

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La última y nos vamos. Ahora sí, Julio César Chávez ha decidido ponerle fin a las peleas de exhibición que marcaron su regreso al ensogado y dirá adiós definitivamente en la función que dará el próximo 19 de julio en el Estadio Jalisco ante el hijo de Héctor “Macho” Camacho.

“Acepté por el aprecio que le tuve a su papá, que aparte de que fue un gran peleador, sumamente difícil, complicado, que nadie lo pudo noquear. Y lo acepté porque esta es mi última exhibición”, explicó el Gran Campeón Mexicano en la conferencia de prensa donde presentó el evento.

“Gracias a las autoridades por permitirme hacer este evento. La verdad cuando me propusieron de hacer la exhibición con el hijo de ‘Macho’ Camacho, lógicamente les dije que no. Y me dijeron: ¿Por qué no?, le dije: ‘porque está muy joven’. Cuando me dijeron que era un homenaje para mi amigo que en paz descanse, ‘Macho’ Camacho, acepté”, acotó.

¡ÚLTIMA EXHIBICIÓN DE LA LEYENDA DEL PLUGISMO CON LA DINASTÍA CHÁVEZ! Julio César Chávez dará su última pelea ante Camacho Jr. en homenaje a su padre Macho Camacho. La pelea será el 19 de junio en el Estadio Jalisco. También, la cartelera incluye a Chávez Jr. y Omar Chávez🇲🇽🥊. pic.twitter.com/Lc5jTQYun7 — Duro de Marcar #EnCasa (@DurodeMarcarGDL) March 16, 2021

Chávez aseguró que ya no tiene la energía de su juventud, por lo que ese día le dirá adiós de forma permanente al boxeo.

“Mi cuerpo ya no me alcanza para más, a pesar de que soy una persona que tiene un hábito de hacer ejercicio todos los días, pero ya subirse a un ring es totalmente diferente”, agregó.

El histórico pugilista sonorense mencionó que hubo una condición para aceptar la función, y esa fue que en ella participaran sus hijos Julio César Jr. y Omar, ya que deseaba plasmar un recuerdo familiar de ese momento.

“Acepté con esa condición, de que esta va a ser mi última exhibición, y por eso quise meter a Julio y a Omar, para tener ese recuerdo en vida, de que sea la última exhibición y pelear los tres, mis dos hijos y yo”, concluyó.

Julio César Chávez habla del combate de exhibición que sostendrá el 19 de junio en el Estadio Jalisco ante el Héctor Camacho Jr. pic.twitter.com/BkkCeGJgRa — quiero tv (@quierotv_gdl) March 16, 2021

El rival de Omar Chávez será Ramón “Inocente” Álvarez, hermano del “Canelo”, en el cierre de una trilogía donde cada quien suma una victoria; por otra parte, el contrincante del Junior aún está por confirmarse.