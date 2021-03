Kourtney Kardashian presume su figura en un escotado vestido negro

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Kourtney Kardashian dejó sin habla a sus seguidores este martes luego de compartir una fotografía en su Instagram en donde lucía un revelador vestido negro.

La empresaria de 41 años compartió una instantánea en donde su pronunciado escote robó la atención. Consistía en una abertura en V invertida que no dejó nada a la imaginación. La Kardashian se tomó una clásica selfie en el espejo de su armario.

La imagen lleva casi 1.5 millones de likes y miles de comentarios en donde le dicen lo bien que luce, además de que mencionan lo afortunado que es Travis Barker. Detrás de ella se dejó ver su casi interminable colección de zapatos en los que se pueden ver tacones de todos los colores y estilos.

Lo cierto es que Kourt está viviendo unos momentos maravillosos, luego de revelar su romance con el baterista la mayor del clan Kardashian-Jenner no ha dejado de compartir lo feliz que es a su lado. No solo publicó una fotografía en donde aparecen agarrados de la mano, sino que también en sus historias ha compartido los lugares que visita a su lado.

Por su parte su ex, Scott Disick ha sorprendido a algunos fans de las Kardashian tras aparecer al lado de su joven novia a pesar de que durante uno de los más recientes trailers del reality de las hermanas confesó que todavía puede imaginar un futuro al lado de la madre de sus hijos.

Sin embargo parece que por el momento Kourtney está bien llevando una relación cordial con Scott, ninguno de los dos ha mostrado tener problemas para convivir desde su separación en 2015, a pesar de que por un tiempo vivieron en un ambiente de tensión. Lo cierto es que ambos están interesados por hacer lo mejor por su familia.

La familia Kardashian no ha dejado de ser noticia los últimos meses debido al estreno del trailer de la última temporada de Keeping up with the Kardashians reality que tras años al aire por fin verá su fin. La nueva temporada promete no dejar a los fans decepcionados e incluir todo el drama y humor familiar que ha caracterizado a esta polémica familia durante la última década.

Las indirectas que la ex de Travis Barker ha mandado a Kourtney Kardashian

Travis Barker, el novio de Kourtney Kardashian, alguna vez coqueteó con Kim