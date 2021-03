Cómo será la nueva experiencia gastronómica en Disney California Adventure ahora que abrirá de nuevo

Tras un año cerrado debido a la pandemia por coronavirus, Disneyland California Adventure Park reabrirá el próximo 18 de marzo, pero con limitaciones.

A Touch of Disney es un consuelo para aquellos fans del parque ubicado en Anaheim, pues, aunque no será posible subirse a los juegos mecánicos, sí podrás pasear por sus calles y disfrutar de la comida maravillosa que ofrece este mágico complejo.

Disney abrirá las tiendas temáticas y las botargas con los personajes favoritos, pero una de las cosas más fabulosas de esta noticia es la promesa gastronómica de la compañía. “Una selección de alimentos y bebidas icónicos del parque Disneyland y del parque Disney California Adventure estará disponible para que disfruten, desde churros y el mundialmente famoso DOLE Whip hasta el clásico sándwich Monte Cristo que generalmente se encuentra en New Orleans Square”.

Pese a que hace meses el lugar volvió a abrir su centro comercial, Downtown Disney, incluyendo el área de comida, esta vez los visitantes podrán explorar el parque entero, eso sí, sin shows ni juegos.

Exciting news! Experience some of the sights, sounds and flavors of the #Disneyland Resort with A Touch of Disney, a new, limited-capacity ticketed experience that begins March 18 at #DisneyCaliforniaAdventure park. https://t.co/p4BZVdCvx6 pic.twitter.com/ZehhfLdE2A

— Disneyland Resort (@Disneyland) February 24, 2021