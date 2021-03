Desde el hospital, Kimberly Flores habla de la cirugía de emergencia a la que fue sometida

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tras encender las alarmas y compartir que tendría que someterse a una cirugía de emergencia, Kimberly Flores finalmente reveló la razón por la que tuvo que ser hospitalizada.

La esposa de Edwin Luna viajó recientemente a Colombia para cumplir con algunos compromisos de trabajo, de los cuales no ha revelado detalles, sin embargo, sufrió un lamentable accidente que la obligó a someterse a una cirugía. Desde su cama en el hospital, la modelo guatemalteca confirmó que entró al quirófano para ser intervenida de la mano, específicamente del dedo meñique, el cual sufrió una fractura mientras se encontraba realizando uno de los proyectos que la mantiene ilusionada y con el que pretende sorprender a sus admiradores.

Por medio de una serie de videos publicados en las historias de su cuenta oficial de Instagram, la también cantante del genero urbano respondió a sus seguidores algunos detalles de la fractura que sufrió y que le provocó fuertes dolores.

“La pregunta del millón, qué me pasó, ya saben gajes del oficio. No les puedo contar por qué fue, pero por ahora sé que se mira muy exagerado, pero no, fue un dedo, el dedo pequeño el que me fracturé, entonces a estarme checando“, explicó.

Aunque se mantiene con el ánimo arriba gracias a la sorpresa que está preparando, confesó no saber por cuánto tiempo permanecerá con el brazo inmovilizado: “No sé exactamente cuánto tiempo voy a tener el yeso, pero en una semana me van a decir qué debo hacer, por el momento estoy así“, agregó.

Antes de finalizar la grabación, aseguró que sus fanáticos pronto sabrán de qué se trata su nuevo proyecto.