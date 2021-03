Un rayo terminó con la vida de la brillante surfista salvadoreña Katy Díaz

El deporte salvadoreño y el surfing mundial están de luto luego del terrible fallecimiento de la surfista Katherine Díaz este viernes, luego que un rayo impactara con su humanidad mientras entrenaba en la playa El Tunco.

Katy Díaz era considerada la mejor surfista de El Salvador, también era hija del presidente de la Federación de surf de su país, José Díaz. Fue la entidad mencionada la que confirmó el deceso de la deportista, de 22 años de edad, en las redes sociales.

“Nos ha dejado una gran deportista que ha representado a nuestro país. Hasta pronto, gran guerrera. El Salvador está de luto”, escribió la Federación.

So sad to share the news of Salvadoran surfer, Katherine Diaz’s, @katherinecook7, passing. She was one of El Salvador’s most popular surf athletes with large recognition for popularizing women’s surfing in El Salvador… pic.twitter.com/MKHPmvCNgY

— Central American Art (@CentAm_Beauty) March 20, 2021