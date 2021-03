Bernie Sanders critica a Elon Musk por pensar en “las estrellas”, mientras el país necesita paliar su creciente desigualdad

Desde la semana pasada el senador Bernie Sanders comenzó una polémica con el fundador de Tesla y actual director de SpaceX, Elon Musk, por el tema de la desigualdad social en el país y por los planes futuros de Musk de explorar el espacio.

En ese sentido, Sanders externó que el fundador de Tesla debería concentrar sus esfuerzos para atender las necesidades de los residentes estadounidenses antes de concentrarse en la posibilidad de hacer viajes espaciales.

We are in a moment in American history where two guys — Elon Musk and Jeff Bezos — own more wealth than the bottom 40% of people in this country. That level of greed and inequality is not only immoral. It is unsustainable.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) March 18, 2021