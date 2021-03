Los detalles de la supuesta desaparición del sobrino de Selena Quintanilla

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El nombre de Selena Quintanilla una vez más dio de qué hablar luego de que este domingo circulara en redes sociales la desaparición del sobrino de la reina del Tex-Mex, el hijo de AB Quintanilla. Afortunadamente las cosas se solucionaron y no se trató nada más que de una situación familiar interna. Aquí te contamos todo lo que sucedió al respecto.

A través de sus redes sociales, la ex esposa de AB Quintanilla compartió que su hijo, Elijah Jae Quintanilla de 16 años había desaparecido el domingo alrededor de las 8:30 de la noche. “La peor pesadilla de una madre”, escribió Heather Grein. “Hola amigos, mi corazón se está rompiendo mientras escribo esto. Cerca de las 8:30 de anoche mi hijo Elijah Jae Quintanilla de 16 años desapareció. Esto es extremadamente poco característico en él. Es un niño increíble, nunca quiere que nadie se preocupe. La policía está involucrada y tratando de localizarle”, se leía en la publicación.

Poco después el mismo AB negó que su hijo estuviera desaparecido, lo que causó confusión. El músico aseguró que había hablado con él y que está sano y salvo con su tía y abuela. Además invitó a que consultaran sus redes oficiales para más información al respecto.

El hijo de AB Quintanilla confirma la “desaparición”

Pero la situación no terminó ahí pues el chico aclaró que sí había estado “desaparecido”, sin embargo había sido voluntariamente pues se había escapado de casa. “Papá, fue verdad”, se lee en un mensaje que escribió el joven, “estuve desaparecido, me fugué. Mamá y yo peleamos y me escapé, me siento horrible por asustarla por dos noches. Estoy en casa ahora”.

Luego del mensaje del adolescente las redes sociales no dudaron en lanzar críticas en contra del músico, incluso se dio a conocer que AB no ha visto a su hijo en tres años; la mamá del sobrino de Selena Quintanilla se encargó de confirmarlo con una reacción a la publicación de su ex. A través de sus redes sociales Heather agradeció a los que compartieron su publicación y afirmó que “siempre hay dos lados de una misma historia”.

AB Quintanilla ha estado casado un total de cinco veces. Su primer matrimonio fue en 1988 con Evangelina Almeida, esto fue antes de la muerte de su famosa hermana, posteriormente se casó con Heather Grein, en el 2002, sin embargo para el 2004 ya se había divorciado, ese mismo año se casó con Brenda Ramírez. En el 2010 se casó con Rikkie Leigh Robinson pero terminaron separándose en el 2016. Finalmente con Angelah O. se casó en el 2019. El músico tiene ocho hijos; seis niños y dos niñas.

La serie sobre la vida de Selena Quintanilla ha sido vista en 25 millones de hogares

El hermano de Selena Quintanilla da el visto bueno a la serie de Netflix sobre la cantante