Niña del sur de California impone increíble récord al vender más de 32,000 cajas de galletas Girl Scouts

Una niña del sur de California ha logrado un impresionante récord de venta de galletas de Girl Scouts en una sola temporada de tres meses con más de 32,000 cajas.

La niña de San Bernardino se llama Lilly Bumpus, de 8 años de edad. Lilly es sobreviviente de cáncer y por eso dice que su sueño es que todas las ganancias por venta de galletas sean destinadas a la investigación del cáncer en los niños, según un reporte del canal local de ABC.

Las galletas Girl Scouts son una de las mayores tradiciones relacionadas con niñas en Estados Unidos.

WAY TO GO! 8-year-old San Bernardino Girl Scout sells 32,000 boxes of cookies, sets national record for cookie sales https://t.co/UvvQsTweWP 🍪

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) March 23, 2021