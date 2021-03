30 millones de beneficiarios del Seguro Social siguen esperando su cheque de estímulo

Aproximadamente 30 millones de beneficiarios del Seguro Social todavía están esperando sus cheques de estímulo, según miembros del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.

Hasta ahora, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha distribuido alrededor de 127 millones de pagos desde que los cheques de $1,400 dólares se convirtieron en ley el 11 de marzo.

Pero millones de estadounidenses jubilados que no ganan lo suficiente para presentar declaraciones de impuestos federales sobre la renta están en el limbo, esperando que llegue su dinero, reportó CBS News.

El Comité de Medios y Arbitrios señaló a la Administración del Seguro Social (SSA), afirmando en una carta enviada el miércoles al comisionado de la Administración del Seguro Social, Andrew Saul, que el IRS le había pedido a la SSA que comenzara a enviarle información clave de pago, dos semanas antes que el presidente Joe Biden firmara el Plan de Rescate Americano.

El jueves, el Comité de Medios y Arbitrios dijo que la SSA proporcionó los datos de pago al IRS el jueves por la mañana.

El IRS no respondió de inmediato una solicitud de comentarios de CBS News sobre el tiempo que podrían tardar los beneficiarios del Seguro Social en recibir sus cheques. Pero según los calendarios de pago anteriores de los cheques de estímulo, la espera podría ser de unos pocos días a varias semanas.

La presión de los legisladores para que se entreguen los cheques de estímulo a personas mayores, personas discapacitadas y otros beneficiarios del Seguro Social, se produce después de que los legisladores instaron a la Administración del Seguro Social a tomar medidas en una carta fechada el miércoles. Habían exigido que la SSA proporcionara la información de pago antes del 25 de marzo.

Two trump appointees are responsible for delaying stimulus payments to nearly 30,000,000 people. I’ve been calling on President Biden to fire the both of them before they destroy Social Security. pic.twitter.com/DcnF2J74v0

— Bill Pascrell, Jr. (@BillPascrell) March 24, 2021