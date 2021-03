Todos los adultos serán elegibles para vacunas COVID-19 antes del 15 de abril en casi la mitad de los estados

Casi la mitad de los estados del país habrán abierto las vacunas COVID-19 a todos los adultos para el 15 de abril, dijeron autoridades del gobierno el viernes, lo que las adelantará semanas a la fecha anunciada por el presidente Biden a principios de este mes, cuando dijo que las vacunas estarán disponibles para todos después del 1 de mayo.

Jeff Zients, el zar del COVID-19 de Biden, dijo que 46 estados y Washington D.C. han anunciado planes para expandir la elegibilidad a todos los adultos para el 1 de mayo.

Los funcionarios en la sesión informativa del Equipo de Respuesta COVID-19 de la Casa Blanca notaron un aumento en los casos confirmados de COVID-19 y las hospitalizaciones y pidieron al público mantenerse alerta y respetar las medidas profilácticas para evitar el contagio, incluso cuando el despliegue de la vacunación en el país se acelera, reportó NPR.

“Es claro que hay motivos para el optimismo, pero no hay motivos para la relajación”, dijo Zients. “Este no es el momento de bajar la guardia. Necesitamos seguir las pautas de salud pública, usar una máscara, distanciarnos socialmente y vacunarnos cuando sea su turno”.

Un número creciente de estadounidenses podrá inscribirse más temprano que tarde, ya que decenas de estados se han movido para acelerar sus plazos. Catorce estados ya han abierto la elegibilidad para todos los adultos o están programados para hacerlo en la próxima semana, con otros 12 establecidos para el 15 de abril.

